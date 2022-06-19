التربية تخاطب المالية بشأن تزويدها ببيانات المحاضرين المجانيين

2022/06/19 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

خاطبت وزارة التربية، اليوم الاحد، وزارة المالية حول تزويدها ببيانات المحاضرين المجانيين.

وجاء في وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن وزارة التربية خاطبت وزارة المالية حول تزويدها ببيانات المحاضرين المجانيين.

أدناه نص الوثائق:

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