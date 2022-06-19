مؤقتة الصقور: نسعى لإعادة النادي لمنصات التتويج

2022/06/19 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، انها تسعى إلى إعادة المادي لمنصات التتويج.وقال نائب رئيس الهيئة المؤقتة وليد الزيدي في بيان إن “رئيس الهيأة المؤقتة الفريق الطيار شهاب جاهد علي أكد على ضرورة تحقيق نتيجة ايجابية في المباراتين المتبقيتين للقوة الجوية في المسابقة امام الزوراء والصناعة ووضع جميع الامكانات المتاحة لتحقيق هذا […]

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