التجارة تعلن موعد اطلاق السلة الغذائية الخامسة

2022/06/19 | 12:54 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة التجارة عن انهاء الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية استعداداتها لاطلاق السلة الغذائية الخامسة مع استمرار اكمال تجهيز السلة الرابعة .

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة لمى الموسوي قولها, انه من المقرر سيتم اطلاق تجهيز السلة الخامسة اوائل تموز المقبل بعد انهاء الاستعدادات الادارية واللوجستية ” .

واشارت الى ان ملاكات الشركة تواجدت في مقرها خلال عطلة الاسبوع لمتابعة اكمال تجهيز الوجية الرابعة من السلة الغذائية و انهاء الاستعدادات للبدء بالوجبة الخامسة”.

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