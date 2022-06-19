فرج فودة … عِشْ ألفَ عام! - فاطمة ناعوت

2022/06/19 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت في شهر يونيو من كلّ عام، يتذكّر المثقفون داخل مصر وخارجها رجلا نبيلاً من طراز فريد، غُدِر برصاصتين في قلبه، فعاش أكثر من قاتليه.



خَلُدَ اسمُ المفكّر التنويريّ في ذاكرة العالم، واندثر اسمُ قاتله، الذي نجا بجريمته.



فالعظماءُ عصيّون على النسيان وإن رحلوا، والخاملون منسيون وإن عاشوا.



كان من أوائل مَن فضحوا فِكرَ الإخوان الانتهازي وشهوتهم العمياء للوصول إلى كرسي الحكم سيرًا على جثامين البشر.



ولا شك ......





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