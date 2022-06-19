مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الخامسة - سعود سالم

2022/06/19 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ٥-;- وتحسست جيبي وأخرجت الظرف المطوي المحتوي على الرسالة التي استلمتها منذ يومين لأتأكد من الكلمات الأخيرة " إذا كنت في الزمان والمكان المحدد أعلاه، فإن الله سيكون حاضرا وسيجيب على كل تساؤلاتك وباللغة التي تختارها"، وضعت الرسالة في جيبي وأخرجت كراستي، وبدأت في كتابة السؤال الأول :- أولا وقبل كل شئ أريد أن أشكرك على تقبل دعوتي لهذه المقابلة وتفضلك للإجابة على بعض الأسئلة التي تهمني و ......





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