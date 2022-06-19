اصابة 3 اشخاص بينهم مدرس جامعي بنزاع عائلي بديالى

2022/06/19 | 12:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مسؤول حكومي سابق، الاحد، باصابة 3 اشخاص بنيهم مدرس جامعي بنزاع عائلي شمال شرق ديالى.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق( 40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نزاعا عائليا تطور الى استخدام الاسلحة في قرية قزلجة شرقي المقدادية ما ادى الى اصابة 3 بينهم مدرس جامعي”.واضاف التميمي،ان” […]

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