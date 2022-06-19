2022/06/19 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة 3 اشخاص من عائلة واحدة بحادث مروع في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/19 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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