حراك حكومي لإنجاز أكبر مستشفى في البصرة قبيل استضافة بطولة الخليج

2022/06/19 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن وجود اهتمام حكومي لإكمال جميع مشاريع البصرة بما يتعلق بمشروع إكمال المستشفى التركي (مستشفى السياب) كونه من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الأمانة لان تنجز بالمحافظة على غرار إنجازه بذي قار وكربلاء وغيرها حيث تم حل جميع المشاكل القانونية وبملاحق العقود والان اعيد العمل بهذا المشروع.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة العامة حيدر مجيد لـ (بغداد اليوم)، إن هناك مشاريع خدمية في البصرة يجري دعم اكمالها من وزارة التخطيط وبتوجيه الأمانة العامة لغرض استعداد المحافظة لاستضافة خليجي 25 مطلع العام المقبل حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتذليل كل العقبات امام جميع الوزارات والدوائر لغرض دعم استعدادات المحافظة للبطولة".

وبين مجيد أن "محافظة البصرة تحضا بالدعم حالها كحال ذي قار وباقي المحافظات فنحن نريد أن نحدث طفرة نوعية بالمشاريع وتجاوز اي مشروع متلكأ وسط عقوبات صارمة بحق اي شركة تتلكأ بأي مشروع".

ويستعد العراق لإقامة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما تستمر الزيارات التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي بشكل مستمر لتفقد مرافق المحافظة وفنادقها وملاعبها لإقامة البطولة.

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