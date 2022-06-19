لعدم ثقتهم بتوزيع عقود الامن الغذائي.. خريجون يقطعون طريقا رئيسيا وسط المثنى

2022/06/19 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اقدم عدد من الخريجين المطالبين بالتعيين، اليوم الاحد، على قطع احد الطرق الرئيسة وسط محافظة المثنى.

وقال منسق التظاهرات، علي الحمادي، لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين متخوفين من توزيع العقود التي اقرها قانون الامن الغذائي، ولايثقون بالحكومة المحلية واشرافها على عملية تعيين الخريجين ضمنها".

وأضاف الحمادي، أن "تظاهرة اليوم هي بداية لمواقف اخرى أن لم يتم توفير فرص عمل للخريجين وتحذير من التلاعب بالعقود المقررة".

وبين، أن "قطع احدى الطرق الرئيسة هو حالة من حالات التعبير عن الاحتجاج".

وفي وقت سابق، نظمت شريحة الاجراء اليوميين في صحة المثنى، اليوم الاحد، تظاهرة طالبوا خلالها بتحويلهم إلى عقود.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن العشرات من موظفي الأجور نظموا تظاهرة مطالبين بتحويلهم إلى عقود ضمن القرار 315.

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