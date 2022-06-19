العراق يستعد لتوقع اتفاقية مع السعودية عقب موسم الحج

2022/06/19 | 13:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، الأحد، عن عزم العراق توقيع اتفاقية مع وزارة الحج والعمرة في السعودية بعد موسم الحج، لبدء العمل بتفويج المعتمرين العراقيين عن طريق البر عبر منفذ جديدة عرعر.

ويستقبل المنفذ الآن فقط الحجاج منذ تطوير المنفذ السعودي والعراقي بدعم من الرياض مؤخراً.

وأشاد المسعودي في تصريح لوسائل إعلام سعودية بـ “الإجراءات التي تقوم التي وفرتها الرياض”، مبيناً أنّ هذه “الإجراءات المتميزة ساعدت على سرعة إنهاء تفويج الحجاج وسط خدمات متكاملة”.

وقال المسعودي إنّ “عدد حجاج العراق لهذا العام بلغ 16350 حاج، بينهم ما يقارب 8500 حاج عن طريق البر عبر منفذ جديدة عرعر.

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