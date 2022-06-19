ديالى.. اصابة 3 اشخاص بينهم مدرس جامعي بنزاع عائلي

2022/06/19 | 13:17 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مسؤول حكومي سابق، الاحد، باصابة 3 اشخاص بنيهم مدرس جامعي بنزاع عائلي شمال شرق ديالى.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق( 40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي ،ان” نزاعا عائليا تطور الى استخدام الاسلحة في قرية قزلجة شرقي المقدادية ما ادى الى اصابة 3 بينهم مدرس جامعي”.

واضاف التميمي،ان” الاجهزة الامنية فرضت طوق مشدد وبدات التحقيق لمعرفة دوافع النزاع”.

وتشهد محافظة ديالى نزاعات بين فترة واخرى بسبب خلافات متعددة الاسباب ما يؤدي الى سقوط ضحايا في بعضها.

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