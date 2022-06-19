2022/06/19 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اوضحت دائرة البيطرة، الاحد، أن القضاء على فيروس الحمى النزفية في اللحوم المجزورة حديثاً، يتم إما بغليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، أو بتجميدها مباشرة لمدة لا تقل عن سبع ساعات، مؤكدة تخصيص أماكن مرخصة ببغداد لذبح أضاحي العيد.وقال مدير الدائرة التابعة لوزارة الزراعة ثامر حبيب الخفاجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الطريقة التي يتم من خلالها قتل الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الطريقة التي يتم من خلالها قتل الحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).