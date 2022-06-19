نادي الشرطة يقدم طلباً رسمياً لاتحاد الكرة بشأن ألقابه الضائعة

2022/06/19 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي، تقديمه طلباً رسمياً إلى الاتحاد العراقي بكرة القدم، بشان القابه الـ13.واحتفل الشرطة يوم امس بلقبه الـ13 في الوقت الذي يشير فيه اتحاد الكرة بأن اللقب هو السادس للقيثارة الخضراء.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني لـ”ايرث نيوز” إن “نادي الشرطة قدم طلباً رسمياً إلى الاتحاد العراقي […]

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