وزير النفط : الوزارة ستدرس مقترح تأسيس شركتين نفطيتين في الاقليم

2022/06/19 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، أن الوزارة ستدرس مقترح تأسيس شركتين نفطيتين في إقليم كوردستان في حال تلقيها إشعاراً رسمياً من حكومة الإقليم بهذا الصدد.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "إننا لم نطلع على أي إشعار رسمي من حكومة الاقليم لغاية الآن حول هذا الموضوع"، مردفا بالقول إنه "لا يمكن أن يصدر موقفا منا إزاء ما نسمعه من الإعلام".

وأوضح بالقول "نحن سنقرأ مقترحاتهم حال و ردودها إلينا ونراها هل هي مطابقة للقانون والدستور؟ و مطابقة لأحكام قانون المحكمة الاتحادية؟ وهل مطابقة للسلطات والصلاحيات الاتحادية؟ بعد ذلك سيكون لنا موقف رسمي".

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة 18 من شهر حزيران الجاري، أنها تعتزم تأسيس شركتين عامتين للنفط والغاز.

ووفقا لتقرير نشرته حكومة الإقليم اليوم، عن رؤيتها لإدارة ملف النفط، فإن الشركتين هما شركة إقليم كوردستان للنفط والغاز (KROC) والتي تختص باستكشاف وإنتاج ونقل النفط والغاز، وشركة كوردستان لتسويق النفط (KOMO) والتي ستكون متخصصة بتسويق النفط.

وجاء في التقرير ، أنه "يمكن التنسيق ما بين هاتين الشركتين من جهة، وشركة النفط الوطنية، وشركة (سومو) في المجالات ذات العلاقة من جهة أخرى، وأن يكون تنسيق وزارة النفط الاتحادية مع الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان".

واشترط التقرير للقيام بكل ذلك "ضرورة أن تتم هيكلة شركة (سومو)، وتعديل نظامها الداخلي، وجعلها مؤسسة إتحادية، تُتخذ فيها القرارات بصورة مشتركة بما يحقق مشاركة حقيقة لإقليم كوردستان في تلك الشركة، و لممثل حكومة الإقليم حق النقض (الفيتو) بما يتعلق في المسائل الخاصة بإقليم كوردستان".

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