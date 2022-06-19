منتخب الصالات يرفع وتيرة استعداداته قبل لقاء مصر

2022/06/19 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع – حسين عمارأجرى منتخبنا الوطني لكرة الصالات أولى وحداته التدريبية فور وصوله مدينة الدمام السعودية، استعداداً للدخول في غمار منافسات بطولة كاس العرب .وقال صبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن " منتخبنا سيخوض أولى مبارياته في البطولة يوم غد الاثنين أمام نظيره المصري، فيما ستكون مباراته الثانية يوم الثلاثاء 21 من الشهر الحالي أمام منتخب الجزائر ".وأضاف، صبار أن " منتخبنا الوطني اجرى وحدة تدريبية مسائية بقيادة المدرب محمد ناظم الشريعة "، مشيراً الى، أن " رئيس الوفد يحيى صغير اجتمع مع الجهاز الإداري واللاعبين لحثهم على تقديم مستوٍ يليق بسمعة العراق وحصد نتائج جيدة في هذه البطولة ".يذكر، أن منتخبنا البوطني قد وقع في مجموعة تعد من المجموعات القوية وضمت الى جانبه منتخبات كل من مصر والجزائر .

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