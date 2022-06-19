مدرب الشرطة يحتفل بالتتويج على طريقة أنشلوتي (صورة)

2022/06/19 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفل مدرب فريق الشرطة بكرة القدم مؤمن سليمان، بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز.ونجح الشرطة في حسم التتويج باللقب قبل سبع جولات من النهاية، لكن الفريق احتفل أمس أمام الزوراء في امسية جميلة على ملعب الشعب الدولي.وظهر مدرب الشرطة مؤمن سليمان في صورة وهو يدخن سيجارة، بصورة مشابهة لمدرب ريال مدريد، الإيطالي […]

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