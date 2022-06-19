وزير النفط العراقي: ملتزمون بشكل كامل بحصتنا في اتفاق أوبك

2022/06/19 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد

الجبار، إن بلاده ملتزمة بشكل كامل

بحصتها في اتفاق اوبك، وفقا لخبر عاجل

بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مندوبون من أوبك

ومصادر من قطاع النفط إن نمو الطلب

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