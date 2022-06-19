2022/06/19 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت مدينة سيد الاوصياء عليه

السلام للزائرين التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة اول وفد من ضيوف

الرحمن حجاج بيت الله الحرام من محافظات

عراقنا الحبيب .





حيث كان اول الواصلين هم حجاج محافظة

بغداد.





هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور:مدينة سيد الاوصياء للزائرين في كربلاء تستقبل اول قافلة للحجاج العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور:مدينة سيد الاوصياء للزائرين في كربلاء تستقبل اول قافلة للحجاج العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).