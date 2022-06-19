مشهد العراق السياسي ..ماذا بعد انسحاب السيد الصدر ؟

2022/06/19 | 13:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل الجبوري لاشك ان تقديم اعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، البالغ عددهم ثلاثة وسبعين نائبا استقالاتهم على ضوء توجيه زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، يعدّ تحولا مهما في مسارات الحراك السياسي القائم في الساحة العراقية طيلة الشهور الثمانية المنصرمة، التي اعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر الماضي. هذا […]

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