هل تقوم بتذويب الأغذية المجمدة عند درجة حرارة الغرفة؟ توقف عن ذلك لهذا السبب

2022/06/19 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تذويب الأغذية المجمدة عند درجة حرارة الغرفة عادة تقوم بها في كل مرّة تحضّر فيها الطعام؟ وإذا كانت إجابتك هي نعم، فمن الأفضل أن تتجنّب ذلك لهذا السبب.

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