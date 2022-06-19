الإمارات.. بدء تحميل الوقود النووي في المحطة الثالثة بمفاعل براكة

2022/06/19 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن "رخصة التشغيل الصادرة عن عنها في 17 يونيو الجاري تفوض شركة نواة للطاقة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية بإماراة أبوظبي لمدة 60 عاماً، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

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