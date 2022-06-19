2022/06/19 | 13:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gG9-xqaRE-Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجموعة من الأسود تحاصر كادر برنامج جيل جديد و المدرب يتدخل | جيل جديد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجموعة من الأسود تحاصر كادر برنامج جيل جديد و المدرب يتدخل | جيل جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).