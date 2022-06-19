الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بدار سكن وتنقذ 5 أشخاص في كربلاء (صورة)

2022/06/19 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء المقدسةتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من انقاذ 5 اشخاص بعد إخمادها لحريق اندلع بدار سكن في كربلاء المقدسة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق مركز رتل الطوارئ تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص وإخماد حادث حريق اندلع بدار سكن في منطقة حي الأطباء بمركز محافظة كربلاء".واضافت ان "فرقها أنقذت مواطناً تعرض للاختناق اثر احتراق داره بمركز المحافظة، حيث تم إخماد النيران المندلعة داخل الدار بعد إخراج المصاب وإجراء الاسعافات الاوليه له"، لافتة الى ان "سبب الحادثين تماس كهربائي داخلي".

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