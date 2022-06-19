‏متظاهرون يحاصرون مبنى الحكومة المحلية في الديوانية (فيديو)

2022/06/19 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةخرج العشرات من الخرجين من اهالي محافظة الديوانية، اليوم الأحد، يتظاهرة حاشدة امام مبنى المحافظة.ووثقت عدسة (بغداد اليوم)، تظاهرة الخريجين المطالبين بفرص للعمل.وقال مراسلنا ان "العشرات من خريجي محافظة الديوانية، أقدموا على محاصرة مبنى المحافظة، مطالبين بشمولهم بعقود الف درجة".واضاف ان "المتظاهرين حذروا من دخول الفساد والمحسوبية في هذه العقود".

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