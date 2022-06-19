2022/06/19 | 13:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، الأحد، القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، في حين عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إنه “استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، نفذت وحدات من لواء المشاة 97 وفق معلومات استخبارية دقيقة عملية أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة”.

وأضاف البيان، أن “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وتم تسليم المضبوطات إلى جهة الطلب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان: اعتقال متهمين اثنين بحيازة المخدرات وضبط كميات كبيرة من الأسلحة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان: اعتقال متهمين اثنين بحيازة المخدرات وضبط كميات كبيرة من الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).