اطلاق خطة لحفر الابار الارتوازية في المناطق المتضررة بديالى

2022/06/19 | 13:47 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في ديالى باسم خلف مسعود اطلاق خطة لحفر الابار الارتوازية في المناطق المتضررة من ازمة الجفاف .

وقال مسعود ان الجهات المعنية بملف المياه في الموارد المائية والهيأة العامة للمياه الجوفية أطلقت خطة لحفر الآبار في المناطق المتضررة بعد اكمال عملية الكشوفات الجيولوجية لمنح الموافقات الرسمية لحفر الابار .

واضاف ان ديالى تجاوزت الخطة المقررة بحفر اكثر من/ 150 / بئرا لغرض الشرب والاحتياجات الاساسية .



مرجحا ارتفاع عدد الآبار لهذا العام إلى / 300 / بئر ارتوازي .

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