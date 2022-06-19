2022/06/19 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاحد، الى حملة تطهير مطار بغداد الدولي من جواسيس الـ”سي آي ايه” بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “الجميع يدرك بان مطار بغداد الدولي يضم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالفتح: تغلغل المخابرات الأميركية في المطار خرق فاضح) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالفتح: تغلغل المخابرات الأميركية في المطار خرق فاضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).