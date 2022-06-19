مؤشر السلام والإقتصاد العالمي : العراق في المرتبة 16 عربياً و 157 عالمياً

2022/06/19 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المركز العراقي الاقتصادي السياسي يكشف اليوم الأحد عن أرقام السلام والاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام 2022 ومرتبة البلاد فيها.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو ، ان العراق في المرتبة الـ 16 عربيا و الـ157 عالميا بحسب آخر احصائية رسمية صادرة عن معهد السلام والاقتصاد العالمي للعام الحالي.

وبين ان العراق يعاني من أزمات اقتصادية وامنية متعددة منذ العام 2003 الى اليوم بسبب الاحداث الامنية ودخول تنظيم داعش الإرهابي وارتفاع مستوى الفساد الإداري والمالي في اغلب الحكومات العراقية المتعاقبة، وان الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي يعيش تخبطا في البلاد مما زاد من تدهورات مؤشر السلام في العراق.

كما أشار الحلو إلى تراجع مؤشر السلام العالمي الى أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا والاحداث العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا.

فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال العام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ العام 2008.

وحذرت المؤشرات العالمية من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم.

ووفقا لمدير المركز فإن الأثر الاقتصادي للعنف في العام 2021 بلغ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولارا على مستوى الفرد.

واحتل العراق المرتبة 154 عالميا في مؤشر السلام العالمي خلال الربع الأول من العام 2022، بحسب تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام.

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