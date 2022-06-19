أسعار الذهب في السوق العراقي لهذا اليوم

2022/06/19 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الأحد، (19 حزيران 2022).

كما إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 379 الف دينار، وسعر الشراء 375 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

بالإضافة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 339 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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