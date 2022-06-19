بالوثيقة.. الحلبوسي يوافق على استقالة نائبه حاكم الزاملي من عضوية البرلمان

2022/06/19 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، على استقالة نائبه الاول حاكم الزاملي من عضوية البرلمان.

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الحلبوسي يوافق على استقالة نائبه حاكم الزاملي من عضوية البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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