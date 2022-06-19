حيلة ذكية لتبريد السيارة في الصيف وتوفير الوقود

2022/06/19 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يعتبر الصيف وأزمة أسعار الوقود مزيجا سيئا، ومن أكثر الأمور المزعجة لمالكي السيارات خاصة في الأيام التي تزيد فيها درجات الحرارة بشكل كبير، حيث يقوم السائقون بتشغيل مكيفات الهواء من أجل تحمل الحر الشديد، لكن هذا يعني استخدام المزيد من الوقود في هذه العملية من أجل تبريد السيارة.

ولكن هناك شيء بسيط يمكنك القيام به عند القيادة في يوم حار لتقليل درجة حرارة السيارة الداخلية ومساعدة مكيفات الهواء على العمل بكفاءة أعلى وفي نفس الوقت تتمكن من تقليل استهلاك الوقود وبالتالي التوفير في النفقات وفي ميزانية البنزين أو الغاز الخاصة بك.

وأشار الخبراء إلى إنه "يمكن يؤدي استخدام نظام تكييف الهواء في سيارتك إلى زيادة استخدام الوقود بنسبة تصل إلى 10% حيث يتعين على المحرك العمل بجدية أكبر لتشغيل الضاغط، وفي الأيام الحارة، يجب أن يعمل التكييف بجهد أكبر لفترة أطول لتصل المقصورة إلى درجة حرارة مرضية".

لذا فإن أفضل نصيحة إذا كانت سيارتك في الشمس لبعض الوقت، هي فتح جميع النوافذ على الفور وتركها مفتوحة خلال الدقائق القليلة الأولى قبل الانطلاق والقيادة، من أجل المساعدة على خروج الهواء الساخن من السيارة وبالتالي سيتمكن التكيف من البريد بصورة أسرع.

افعل ذلك قبل تشغيل مكيف الهواء، لأنه سيكون أسرع طريقة لتحريك الهواء إلى الداخل وخفض درجة الحرارة.

في المقابل، نظرا لأن محركك لا يضطر إلى العمل بجد لتشغيل الضاغط، فستوفر الوقود - وهو أمر مهم أثناء أزمة أسعار الوقود الحالية.

كذلك يقدم خبراء RAC أيضا على هذه النصائح لتبريد سيارتك بسرعة والتي جاءت كالتالي:

قم بتهوية الداخل

افتح كل النوافذ على جانب واحد من السيارة، ثم "قم بتهوية" الجزء الداخلي للسيارة من خلال تحريك الباب على الجانب الآخر للخلف وللأمام.

قم بهذه الحركة بشرط ألا تكون قلقا بشأن احتمالية أن تبدو غريبا بعض الشيء، كرر هذه الحركة بفتح الباب وغلقه على الأقل ثلاث مرات للمساعدة في طرد الهواء الساخن من السيارة

استخدم فتحات التهوية السفلية

ترتفع درجة الحرارة، لذلك من المنطقي دفع الهواء البارد والمكيف إلى داخل المكان في الأسفل عند الأقدام، مما يؤدي إلى دفع الهواء الساخن الموجود داخل السيارة إلى أعلى وإلى الخارج من النوافذ المفتوحة.

لذلك أغلق الفتحات العلوية على لوحة القيادة وقاعدة الزجاج الأمامي حتى يتم توجيه التدفق الكامل للهواء إلى أعلى السيارة.

وفي النهاية ستتمكن من تشغيل التكيف وتبريد السيارة بصورة أسرع وفي نفس الوقت تحصل على درجات حرارة منخفضة مناسبة داخل السيارة دون الانتظار كثيرا حتى يعمل التكيف بكفاءة.

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