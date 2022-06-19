كاميرا CNN تجول في أقبية أوكرانية بلا بقعة ضوء.. ومئات الأشخاص ينتظرون بلا أمل

2022/06/19 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الهجمات الروسية في خسائر فادحة في مدينة ليسيتشانسك بأوكرانيا.ويتجمع آلاف الأشخاص في أقبية وملاجئ دون مياه جارية وكهرباء واتصالات.على الجانب الآخر من النهر مباشرة، يحتدم القتال الوحشي في الشوارع في سيفيرودونتسك.تعتبر مدينة ليسيتشانسك خط الجبهة الأمامي للحرب الدائرة.مضى ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب، بلا نهاية تلوح في الأفق، والإحباط يتصاعد.وفي تقرير بن ويديمان من CNN المزيد من التفاصيل من مدينة ليسيتشانسك.

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