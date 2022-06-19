بتوصية من بغداد.. إعلان حالة الطوارئ في كردستان بسبب ارتفاع إصابات الكوليرا- عاجل

2022/06/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

أعلن مدير عام صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي، اليوم الأحد، ان وزارة الصحة الاتحادية اوصت السليمانية بإعلان حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع اعداد المصابين بالكوليرا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، ان "هناك نتائج إيجابية لـ56 فحصاً في محافظة السليمانية، حيث أوصتنا وزارة الصحة العراقية بإعلان حالة الطوارئ في المحافظة".

وأضاف، أنه "بعد تأكيد نتائج الفحوصات في العاصمة بغداد، تبين أن العينات التي أرسلناها هي لمصابين بكوليرا، ووثقت بغداد عشراً من تلك الإصابات".

وكان هورامي، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالإسهال والقيء في المحافظة.

وقال هورامي اعلن في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته (يغداد اليوم)، إنه "خلال الأيام الستة الماضية تم إدخال قرابة 4 آلاف حالة إصابة بالإسهال والقيء في مستشفيات السليمانية من بينها حالات صعبة".

وأضاف أنه "لحسن الحظ قد تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات".

وكانت مديرية صحة محافظة السليمانية بإلاقليم اعلنت خلال اليومين الماضيين حصيلة وصول حالات الاصابة بـ القيء والإسهال" الى أكثر من 650 حالة.

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