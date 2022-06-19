2022/06/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر طبي، اليوم الاحد، عن اصابة 5 مدنيين بينهم أستاذ جامعي في هجومين بالأسلحة البيضاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "أربعة مدنيين اقارب اصيبوا بجروح متفاوتة بسبب شجار تطور الى استخدام الاسلحة البيضاء في محيط منطقة قزلجة غربي قضاء المقدادية".

وأضاف، ان "أستاذ جامعي أصيب هو الاخر بجروح بهجوم شنه مجهولين بالأسلحة البيضاء قرب الطريق الزراعي المحاذي لمنطقة الحساوية شمال شرقي بعقوبة".

وتابع، ان "المصابين نقلوا الى ردهات طوارئ مستشفى المقدادية العام لتلقي العلاج اللازم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. هجمات بالاسلحة البيضاء تخلف 5 مصابين بينهم أستاذ جامعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. هجمات بالاسلحة البيضاء تخلف 5 مصابين بينهم أستاذ جامعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).