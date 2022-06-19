2022/06/19 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الاحد اعتقال شخصاً رمى قنبلة على عجلة أحد المواطنين شرق بغداد.وقال بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز انه “ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متهم أقدمَ على رمي قنبلة مولوتوف حارقة على عجلة مدنية نوع هونداي عائدة لأحد المواطنين في منطقة (ريا وسكينة / الأمين) شرق العاصمة بغداد .[…]

ظهرت المقالة اعتقال شخص رمى قنبلة على عجلة أحد المواطنين في منطقة ريا وسكينة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص رمى قنبلة على عجلة أحد المواطنين في منطقة ريا وسكينة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص رمى قنبلة على عجلة أحد المواطنين في منطقة ريا وسكينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).