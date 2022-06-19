2022/06/19 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب تجري اليوم الاحد التاسع عشر من حزيران 2022 الجولتان الحاسمتان في الانتخابات الرئاسية الكولومبية، وانتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية.



وفي كلتا الحالتين تواجه قوى اليسار قوى اليمين بتنوعه الليبرالي والمحافظ والمتطرف.



وتمثل هاتان المعركتان محطة مهمة لليسار الكولومبي الساعي بقوة لحكم البلاد لأول مرة في تاريخها، فيما يحاول اليسار الفرنسي العودة بقوة لصدارة المشهد السياسي في البلاد بعد عقد او أكثر من ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم في معركتين انتخابيتين حاسمتين / اليسار الكولومبي والفرنسي بين إمكانية الانتصار وصعوبته - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم في معركتين انتخابيتين حاسمتين / اليسار الكولومبي والفرنسي بين إمكانية الانتصار وصعوبته - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).