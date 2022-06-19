إيران: لم نترك طاولة المفاوضات ابدا

2022/06/19 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، الاحد، ان ايران لم تترك طاولة المفاوضات المتعلقة برفع الحظر واحياء الاتفاق النووي في اي وقت من الاوقات، لافتا الى ان الحكومة لا يحق لها اساسا التخلي عن حق الشعب الايراني.وقال بهادري جهرمي في الاشارة الى مفاوضات رفع الحظر في فيينا: ان “حكومة الجمهورية الاسلامية […]

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