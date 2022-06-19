كأس العراق الجديد قريباً في بغداد

2022/06/19 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المصمم العراقي أحمد البحراني، أن كأس العراق الجديد سيكون قريباً في العاصمة بغداد.وقال البحراني في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إن “كأس العراق بصورته النهائية وسيكون قريباً في بغداد”.وأضاف “شكراً لمن وضع ثقته بالبحراني اتمنى ان يكون بمستوى يليق بتاريخ الرياضة في العراق وان يرتقي الحدث الى طموحات الجماهير العراقية”.[…]

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