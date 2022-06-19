2022/06/19 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الكهرباء الرياضي، تجديد عقد مدرب فريقه الكروي لؤي صلاح لعام إضافي.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “إدارة الكهرباء تجدد ثقتها بالكابتن لؤي صلاح لتدريب فريقها الكروي للموسم المقبل”.وقاد صلاح فريق الكهرباء إلى نصف نهائي كأس العراق، حيث سيلاعب زاخو على أمل التغلب عليه وبلوغ النهائي.ويحتل الكهرباء المرز الثامن […]

ظهرت المقالة رسمياً..



نادي الكهرباء يجدد الثقة بمدربه لؤي صلاح أولاً على ايرث نيوز.

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