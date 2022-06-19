2022/06/19 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن ليفربول الإنجليزي عن صفقته الثالثة هذا الموسم، بالتعاقد مع موهبة شابة، ليكون البديل الجديد للظهير الأيمن ترينت أليكساندر آرنولد.وكشف ليفربول عن لاعبه الجديد، الأسكتلندي كالفن رامزي، قادما من أبردين الأسكتلندي، بقيمة 4.2 مليون جنيه أسترليني، و2.5 مليون جنيه أسترليني إضافات لاحقة.ويلعب رامزي في مركز الظهير الأيمن، وسيكون البديل الأول للنجم […]

ظهرت المقالة رسميا..



ليفربول يعلن الصفقة الثالثة هذا الصيف أولاً على ايرث نيوز.

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