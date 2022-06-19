الرئيس برهم صالح: يجب وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين

2022/06/19 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم

الأحد 19 يونيو، أن الاعتداءات على سنجار

مدانة ويجب وقف التوترات التي تهدد أمن

الإيزيديين، والعمل على تنظيم الإدارة

وفقاً لإرادة أهلها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة

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