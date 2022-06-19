كأنها تخرج من حكاية أسطورية..مصري يستكشف غابة غارقة من المنحوتات بأعماق البحر الأبيض المتوسط

2022/06/19 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للوهلة الأولى، تبدو وكأن هذه الصور خارجة من حكاية أسطورية، إلا أن هذه الغابة الغارقة هي حقيقة واقعة تبعد عن مصر مسافة ساعة واحدة، وبالتحديد قبالة ساحل شاطئ بيرنيرا في أيا نابا، في قبرص.

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