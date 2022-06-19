وفاة أحد السجناء نتيجة الإسهال الشديد في السليمانية

2022/06/19 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر طبي، اليوم الأحد، عن وفاة أحد النزلاء في سجن الإصلاح بمحافظة السليمانية نتيجة إصابته بالإسهال الشديد.

وقال المصدر، لــ (بغداد اليوم)، إنه "تم إرسال جثة السجين الى الطب العدلي للتأكد من إصابة المريض بالكوليرا من عدمها".

وأضاف أن "هناك العشرات من حالات الإصابة بالإسهال الشديد ويتلقون العلاج بمستشفى الإصلاح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير عام صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي، ان وزارة الصحة الاتحادية اوصت السليمانية بإعلان حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع اعداد المصابين بالكوليرا.

وقال هورامي، خلال مؤتمر صحفي، ان "هناك نتائج إيجابية لـ56 فحصاً في محافظة السليمانية، حيث أوصتنا وزارة الصحة العراقية بإعلان حالة الطوارئ في المحافظة".

وأضاف، أنه "بعد تأكيد نتائج الفحوصات في العاصمة بغداد، تبين أن العينات التي أرسلناها هي لمصابين بكوليرا، ووثقت بغداد عشراً من تلك الإصابات".

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