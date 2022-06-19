الحلبوسي يصدر امرا نيابيا بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (وثائق)- عاجل

2022/06/19 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس النواب، موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة نائبه الاول وجميع نواب الكتلة الصدرية.

وبحسب الوثيقة، الصادرة بتاريخ 16 حزيران الجاري، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "استنادا الى المادة 12/ ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018: انهاء عضوية السيد (حاكم عباس موسى عباس الزاملي) في 12/6/2022 بناء على استقالته".

كما اظهرت وثائق اخرى حصلت عليها (بغداد اليوم)، اصدار امر نيابي بقبول استقالات جميع نواب الكتلة الصدرية، بنفس صياغة الامر النيابي الخاص بالزاملي.

وفي 12 حزيران الجاري، وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، وذلك بعد وقت قصير من توجيه أصدره الصدر لنوابه بهذا الخصوص.

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