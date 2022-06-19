العبادي رئيسا للوزراء بثلاث دعائم.. ائتلاف النصر يتحدث عن حظوظ رئيس الحكومة الأسبق

2022/06/19 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد ائتلاف النصر، اليوم الأحد، ثلاثة أسباب تدفع بالعبادي لتنسم منصب رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم العلياوي لـ (بغداد اليوم) إنه "تم طرح اسم حيدر العبادي أكثر من مرة لتولي الحكومة الجديدة، كونه مرشح اللحظات الحرجة، فضلاً عن وجود قوى سياسية متعددة تدعمه في هذا الاتجاه".

واضاف ان "هناك 3 أسباب تدعم تنسمه المنصب بضمنها انه رجل اقتصادي ويتعامل بواقعية مع المشهد العراقي واثبت جدارة في التعامل مع ملفات حرجة وحساسة للغاية في ادارة البلاد".

واشار العلياوي الى ان "العبادي له رصيد شعبي وهناك ثقة من قبل قوى مهمة في البلاد"، مؤكدا بانه "مرشح اللحظات الاخيرة التي يمكن ان تدفعه الى مسار تولي الحكومة خاصة وان ازمة العراق الحالية اقتصادية ويرافقها ازمات اخرى في ملفات معقدة اخرى تحتاج الى ادارة في تفكيكها وايجاد الحلول لها".

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