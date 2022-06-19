2022/06/19 | 15:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LamwPysfY7I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كتلتنا الشمس بالمظاهرات وما تعينا وأحنه تعبنا وسهرنا وحصلنا معدلات عالية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كتلتنا الشمس بالمظاهرات وما تعينا وأحنه تعبنا وسهرنا وحصلنا معدلات عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).