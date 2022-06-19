2022/06/19 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ١٣ شاحنة مخالفة للضوابط في كرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكنت من ضبط ١٣ شاحنة عند مداخل مدينة بغداد محملة بمواد متنوعة مخالفة ( بورد كهرباء ، […]

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