بارزاني: الجيش يمثل جميع المكونات ويحميها من دون تمييز

2022/06/19 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور

بارزاني، اليوم الأحد، وفداً عسكرياً

وأمنياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة

رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول

الركن عبد الأمير يار الله.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيا

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