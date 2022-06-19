نحارب المخدرات بإستثمار المولات !

2022/06/19 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو ان ظاهرة انتشار المخدرات باتت

حقيقة واقعة لايمكن لأي مؤسسة حكومية او

غير حكومية ولا باستطاعة اي مسؤول سواء

كان مسؤولاً كبيراً ام صغيراً ان يتجاهل

هذه الظاهرة التي باتت تهدد ب

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