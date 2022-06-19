إعلان قطري بشأن

2022/06/19 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الوزير الكعبي في مؤتمر صحفي في الدوحة "يسعدني اليوم..الإعلان عن اختيار شركة إيني شريكا لقطر للطاقة في هذا المشروع الاستراتيجي".

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